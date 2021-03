AstraZeneca, 54enne napoletana in terapia intensiva. I familiari: «Non aveva patologie pregresse»

Una donna è stata ricoverata in terapia intensiva in «gravissime» condizioni circa una settimana dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid prodotto da AstraZeneca. Accade a Napoli, dove la 54enne Sonia Battaglia - questo il nome della donna ricoverata - ha ricevuto il vaccino del lotto ABV5811, che in queste ore è in via di sequestro in tutta Italia. La notizia è stata diffusa dai familiari, ed è stata confermata da fonti sanitarie: la donna, sottolineano i parenti, non aveva alcuna patologia pregresse e al momento si trova in rianimazione nell'ospedale del Mare di Napoli.

