Sinner è il re del presepe 2023, la sua statuetta va a ruba. «In calo le richieste per i calciatori del Napoli»

Jannik Sinner è la statuina più ricercata del presepe napoletano. Lo racconta all'Adnkronos Marco Ferrigno, uno dei riconosciuti maestri presepiali di via San Gregorio Armeno, la «via dei presepi» incastonata nel centro storico di Napoli. «Senza ombra di dubbio Sinner è il più richiesto, la Coppa Davis vinta dall'Italia ha fatto scattare una richiesta continua di statuine con le sembianze di Sinner - racconta Ferrigno - nessuno si avvicina per richieste al tennista italiano, neppure le statuine dei calciatori del Napoli, la cui domanda è in deciso calo a causa del complicato avvio di stagione, dopo lo scudetto vinto qualche mese fa».

Le statuine

Il maestro Ferrigno inoltre mette in evidenza che «tra personaggi famosi più richiesti c'è l'ex presidente Silvio Berlusconi, morto da qualche mese, poi c'è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mentre quella di Elly Schlein è in riproduzione.