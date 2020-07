«L'obiettivo raggiunto lo abbiamo atteso per quasi vent'anni. Mi auguro che sia l'inizio vero, che si sia aperto il varco giusto per arrivare a fare piena giustizia per Serena, ma anche per mio padre, che si è battuto in questi 19 anni».

A parlare, pochi minuti dopo la decisione del Gup del Tribunale di Cassino Domenico Di Croce, è Consuelo Mollicone, sorella di Serena Mollicone, assistita dall'avvocato Sandro Salera.

Il pensiero della donna corre al padre Guglielmo che, assieme allo storico avvocato di famiglia, Dario De Santis, per ben due volte si è opposto alla richiesta di archiviazione. «Mio padre - ricorda Consuelo - ha lottato tanto e a lungo. Purtroppo non è più qui tra di noi, ma sento la sua presenza, sono certa che ci sosterrà. Ci darà la forza per andare fino in fondo in un processo che non sarà facile. Questo era un momento tanto atteso da lui, per questo saremo determinati e coerenti nel portare avanti la sua battaglia».

«Serena Mollicone fu uccisa in caserma». A giudizio 3 carabinieri di Arce, prima udienza il 15 gennaio

Omicidio Serena Mollicone, a processo i carabinieri indagati. Lo zio: «Aspettavamo questo momento da 20 anni»

Morto Guglielmo Mollicone, papà di Serena uccisa ad Arce: ha lottato 20 anni per la verità

La famiglia Mollicone, ancora di più dopo la morte di Guglielmo, si prepara a seguire passo passo il processo dinanzi alla Corte d'Assise di Cassino. «Nel processo - ha concluso la sorella di Serena - saremo attenti e seguiremo ogni udienza. Proprio come avrebbe fatto nostro padre Guglielmo che ora ci guiderà dall'alto». Insieme a lei ci saranno lo zio Antonio Mollicone, fratello di Guglielmo, e una cugina di Serena, Gaia Fraioli. Tutti uniti in nome di Serena e Guglielmo.



Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA