Scherzo del vino ai genitori: «Mamma, ho ordinato due bottiglie da 22mila euro pensando fossero 22, non ho i soldi per pagare». La risposta è virale

Una svista al ristorante, un errore nella lettura del menù e un conto salatissimo per due bottiglie di vino. Una cosa che potrebbe accadere a chiunque e mettere in non poca difficoltà. Soprattutto se il costo di ogni bottiglia è di 22mila euro. È questo quello che ha voluto far credere ai genitori Angela, una giovane utente di TikTok, con l'intento di fare loro uno scherzo. Ma la situazione le è sfuggita di mano e le cose non sono andate come immaginato.

Lo scherzo

La tiktoker Angela Mayoral ha pubblicato diverse conversazioni scambiate su WhatsApp con i genitori. La prima è con la mamma, alla quale spiega l'accaduto: «Ho un problema.

Sono stato a cena in un ristorante e ho ordinato e bevuto due bottiglie da 22mila euro pensando che costassero 22 euro. Non ho 44mila euro per pagare», scrive. La risposta della donna non si fa attendere, ma non è quella che la ragazza aveva immaginato: «Ebbene sì. Hai un problema», scrive a sangue freddo. Quindi si rifiuta di inviare una foto della sua carta di credito e continua: «Chiedi quanto pagano all'ora per fare le pulizie» o «ordina un'altra bottiglia e ti divertirai ancora di più». La ragazza, delusa, non demorde e prova a far cadere nella trappola il padre, che si limita a rispondere con degli emoji. Lei insiste: «Ti dico che il vino era stantio, ma dicono che dopo aver bevuto le bottiglie...». Scherzando, il padre scrive che le manderà una cambiale.

I commenti

Insomma, scherzo non riuscito per Angela, che però è riuscita ad attirare l'attenzione degli utenti di TikTok e numerosi commenti. Tra cui un suggerimento per il prossimo scherzo: «22mila euro non è credibile, riprova con 2mila».