Ditta a caccia di sarte: «Nessuno risponde, vogliono fare tutte le influencer»

Ci sono sempre più stilisti e fashion blogger. Ma sempre meno sarti. Oggi è veramente difficile trovare qualcuno che sappia tenere in mano ago e filo. La Tiemme di Badoere, laboratorio di confezioni a Morgano, Treviso, nato ormai trent'anni fa, sta cercando da mesi tre operaie specializzate.Vengono offerti contratti anche a tempo indeterminato. Ma fino a questo momento non è bastato. Giuliano Secco, titolare con la moglie dell'azienda che oggi conta 14 dipendenti, non ha nascosto la sua amarezza davanti alle telecamere di Tagadà, trasmissione de La7. «Sono mesi che cerchiamo tre operaie specializzate conferma oggi nel settore della moda escono tutti stilisti. Noi, invece, abbiamo bisogno di gente che sappia cucire, rammendare e lavorare materiali diversi».

