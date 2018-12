Imprenditore offre lavoro per 1500 euro al mese e dice di non trovare nessuno: riceve oltre 4mila candidature

Ultimo aggiornamento: 17:10

Da tempo sta cercando una persona per far crescere la sua azienda ma, piccolo, sostiene di non riuscire a trovare qualcuno che sia in grado di soddisfare le sue esigenze. Ora però, dopo una secondo passaggio in tv in cui ha raccontato la sua storia, ha ricevuto oltre 4mila candidature - arrivate via mail, sms, Messenger e Linkedin - e può darsi che finalmente riesca a trovare il profilo giusto. Ma finora non ha ancora avuto tempo di esaminare tutti i messaggi ricevuti.Casile, che ha sei dipendenti, ha parlato della sua ricerca a Stasera Italia, su Rete 4, dopo essere già stato a Porta a porta e aver inviato un paio di mesi fa una lettera al Corriere della Sera in cui ha raccontato la sua proposta. «Offro 1500 euro netti al mese, l’orario lavorativo è dalle 9.30 alle 17 e il contratto è a tempo indeterminato», assicura l’imprenditore, sponsorizzando la sua offerta di impiego. Raggiunto a Milano al telefono nella sua azienda - che fa da agente distributore di marchi come Missoni - Casile dice che non pretende molto, che cerca solo un venditore. «Ho bisogno di una persona con una piccola conoscenza del settore moda e che sappia un po' di inglese», spiega.Il contratto annuale offerto prevede 14 mensilità (quindi anche tredicesima e quattordicesima). Casile però dice che alcune risposte che ha ricevuto lo hanno lasciato perplesso: «Mi è stato detto "per 1500 euro preferisco il reddito di cittadinanza" - ha detto ai microfoni Mediaset - e anche "il colloquio alle 10? È presto, possiamo fare a mezzogiorno?"». Sarà, di sicuro ora con 4mila candidature forse riuscirà finalmente a trovare la persona giusta.