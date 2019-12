In piazza anche le "sardine nere": «Abrogare i decreti sicurezza»

Ci sono anche le cosiddette "sardine nere" a piazza San Giovanni, e chiedono innanzitutto diritti e di abrogare i decreti sicurezza. «Abbiamo scelto di chiamarci così perché siamo nati, viviamo qui, ma non veniamo riconosciuti - ha detto un esponente del movimento dal palco-tir delle sardine - Siamo stufi di ricevere insulti per strada, di essere sempre fermati dalla polizia. Sentiamo il dovere di portare i nostri contenuti, contro la guerra, come dice la nostra Costituzione. Non accettiamo più l'odio che domina la politica, per questo- ha concluso l'esponente delle sardine 'nerè dobbiamo iniziare a indignarci. A partire dai decreti sicurezza, che vanno abrogati».

Sardine, diretta Roma. Sartori: «Piazza piena, obiettivo raggiunto». Tutti cantano Bella Ciao



