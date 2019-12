Sardine a Roma, diretta da San Giovanni. Santori: «Non saremo partito, ma gruppo di pressione»

Le sardine sbarcano a Roma. Alcune centinaia di persone sono già in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione delle Sardine prevista dalle 15. Tra i più rumorosi e colorati, un mini corteo di una ventina di migranti arrivati con cartelli che dicono "Aboliamo il decreto sicurezza subito" e "Minniti=Salvini=Lamorgese", con slogan che chiedono documenti e lavoro. Tra gli altri gruppetti in piazza, le Sardine anticapitaliste - "Sardine di tutti i mari unitevi" è scritto su un pesce disegnato e usato come striscione. E alcuni militanti con i fazzoletti tricolore dell'Associazione nazionale partigiani (Anpi).

Sono decine di migliaia le persone con i simboli del neonato movimento attese nel pomeriggio in piazza San Giovanni, a un mese dalla prima manifestazione a Bologna in funzione anti-Salvini alle regionali e per una politica senza odio fatta da competenti. Il primo meeting nazionale del non-partito sarà, per gli organizzatori, "una festa contro l'odio e per i valori antifascisti e costituzionali". Ammesso solo il simbolo della sardina, banditi tutti gli altri. Ieri sera i raduni a Venezia e a Udine, dove molte centinaia di persone, di ogni fascia d'età, hanno sfidato la pioggia battente.

Il leader Mattia Santori

«Abbiamo detto da subito che non saremmo diventati un partito e vogliano essere coerenti. Saremo un gruppo di pressione che aiuta la politica a fare buona politica. Se tutto va bene arriveremo a mezzo milione di persone in un mese completamente auto-organizzate». Così Mattia Santori, uno degli organizzatori delle Sardine, ai microfoni del Tg1 da piazza San Giovanni. «È apprezzabile che da parte di Conte ci sia stata una apertura» ma «non c'è bisogno in questo momento di un incontro fisico».

Sardine a Roma, 3 le grandi incognite: obiettivo minimo 100mila in piazza San Giovanni



Di Stefano (Casapound) posta foto con pesciolini fritti. «Anche io oggi in piazza (Venezia) con le # Sardine (fritte)». Simone Di Stefano, di «Anche io oggi in piazza (Venezia) con le # Sardine (fritte)». Simone Di Stefano, di CasaPound , torna sulla manifestazione delle sardine di oggi a Roma e su twitter posta una foto che lo ritrae con in mano un cartoccio di pesciolini fritti in piazza Venezia. «Mica ci avrete creduto? Quello delle sardine è un vuoto pneumatico che non può essere riempito con nessuna buona idea. Pappagalli del Bella Ciao, state bene così!», scrive l'esponente di Cpi che nei giorni scorsi aveva messo a subbuglio il mondo delle Sardine annunciando la partecipazione senza bandiere del movimento della Tartaruga frecciata alla manifestazione di questo pomeriggio in piazza San Giovanni. Zingaretti: Roma più bella. «Grazie sardine. Oggi renderete anche Roma più bella». Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in vista della manifestazione di oggi, nella Capitale, del movimento delle sardine.



Imam Catania: risposta contro razzismo e divisioni. «Nonostante tutte le capacità intellettuali e culturali, l'uomo non ha ancora superato il cancro del razzismo e delle divisioni. In Italia, fortunatamente, ci sono delle risposte forti di un Paese che non condivide questi atteggiamenti. In questo senso penso alle 'Sardinè ed anche a Catania con la loro manifestazione c'è stata una risposta di grande rilievo. Questi movimenti e queste reti che partono dal basso sono la vera faccia, la realtà originale della nostra società». Lo afferma l'Imam della moschea di Catania e Presidente della comunità islamica in Sicilia, Abdelhafid Kheit, intervistato dall'Adnkronos. Sardine, è l'ora della nostalgia. Oggi la manifestazione a Roma: Anpi sul palco Tajani (FI): sento puzza di bruciato. «Certamente non andrei alla manifestazione delle sardine perché sento un pò puzza di bruciato». Sono parole di Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, a margine di un evento a Bologna a proposito della manifestazione nazionale delle sardine oggi a Roma, in piazza San Giovanni. «Non è un partito, è un movimento. Se poi deve diventare uno strumento per fare campagna elettorale a favore di qualcuno per diventare presidente della Repubblica - ha aggiunto Tajani - è un altro conto. Se è un movimento che vuole esprimere delle idee, in democrazia bisogna sempre lasciare dimostrare tutti. Se poi diventa qualcosa di diverso da un movimento spontaneo, vuol dire che c'è qualcuno dietro che strumentalizza e fomenta questi giovani». Allora «avrà le gambe corte».

