Santa Maria Capua Vetere, 105 agenti e funzionari rinviati a giudizio: accuse di tortura e violenze

Dopo mesi di attesa, successivi allo scandalo scoppiato circa i pestaggi documentati nel carcere casertano nei confronti dei detenuti, da parte del personale dI Polizia Penitenziaria, ecco finalmente arrivare un primo verdetto. Rinviati a giudizio ben 105 persone, tra agenti, funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e dell'ASL locale. Tutti i futuri imputati sono accusati a vario titolo di essersi resi responsabili delle violenze ai danni dei detenuti avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile 2020. La decisione è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pasquale D'Angelo. Il processo avrà inzio il prossimo 7 novembre davanti alla Corte d'Assise del tribunale sammaritano.

Rito abbreviato per due imputati

Il giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere ha inoltre fissato per il 25 ottobre prossimo l'udienza per due imputati che, tramite i loro legali hanno fatto richiesta di essere giudicati in un processo con rito abbreviato. Uno dei dei corrisponde al commissario capo della polizia penitenziaria, Anna Rita Costanzo, ritenuta tra gli organizzatori delle violenze.

Tra le accuse contestate a quasi metà degli agenti c'è quella di tortura. Reato introdotto nel nostro codice penale solamente pochi anni fa, attraverso l'articolo 1 della legge n. 110 del 2017. Reati di tortura (art. 613-bis) e di istigazione alla tortura (art. 613-ter). Prima volta che tale accusa viene contestata a un numero così alto di funzionari pubblici. Nel procedimento rientrerà anche l'omicidio colposo del detenuto algerino, Lakimi Hamine, delitto di cui sono accusati ben 12 imputati. La Procura ha presentato una richiesta di prosciglimento, accolta dal gup, a favore dell'agente 50enne della polizia penitenziaria Luigi Macari.