Samuel Dilas morto a 24 anni per un malore, la procura di Brescia apre un'inchiesta: il cestista era stato dimesso dall'ospedale

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta sulla morte di Samuel Dilas: il 24enne pivot della Virtus Lumezzane di basket è morto domenica, 48 ore dopo aver accusato un malore. Proprio nella giornata di venerdì Dilas era stato dimesso dall'ospedale di Brescia dove era stato ricoverato per due settimane per una polmonite.

Il sostituto procuratore Alessio Bernardi ha disposto l'autopsia sul corpo del cestista che sarà eseguita domani.

Il giovane, nato a Varese e cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia, nelle ultime settimane era stato ricoverato in ospedale per una polmonite. Dopo essere stato dimesso è nuovamente stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva per un malore pare a causa di diversi trombi che si sono diffusi nel corpo.

Cresciuto a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, pivot di 206 centimetri, aveva accusato dolori alle gambe poche ore dopo essere stato dimesso dallo stesso ospedale nel quale era rimasto ricoverato due settimane a causa di una polmonite. In carriera Dilas aveva esordito anche in A2 nelle fila di Forlì. Le sue condizioni era apparse disperate già nella giornata di sabato e la famiglia aveva chiesto massimo riserbo in un momento drammatico.