Mauro Lattanzi morto per un malore, aveva 74 anni. Fu assessore nella giunta Cicchetti

RIETI - Lutto nel mondo della politica e, soprattutto, della medicina. E' morto nel primo pomeriggio a 74 anni Mauro Lattanzi, storico dermatologo ed ex ufficiale medico dell'Esercito, conosciuto in città anche per il suo impegno politico.

Esponente di spicco del centrodestra, tra le altre cariche anche segretario provinciale dell'Udc, era stato assessore comunale nei primi anni 2000 con Antonio Cicchetti e poi consigliere comunale. A metà anni '90 era stato candidato alla presidenza della Provincia, sfiorando la vittoria che andò a Giosuè Calabrese. Nato il primo gennaio del 1949 è sempre stato un grande appassionato della vita in campagna e un esperto apicoltore.

Lattanzi è stato colto da malore nelle primissime ore del pomeriggio mentre si trovava in casa. Immediati i soccorsi con i sanitari che hanno tentato a lungo di rianimarlo senza successo. Nelle prossime ore la famiglia comunicherà la data dei funerali.