Saman Abbas, via al processo. L'avvocato del padre: «Non sa chi ha ucciso la figlia, è emotivamente provato»

«Shabbar non sa da chi è stata uccisa la figlia e vuole saperlo. Sebbene sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso omicidio, è un uomo al quale hanno ammazzato la figlia e vuole giustizia». A parlare nell'aula della corte di Assise del tribunale di Reggio Emilia dove sta per iniziare l'udienza del processo per l'omicidio di Saman Abbas è l'avvocato Simone Servillo, difensore del padre della 18enne estradato dal Pakistan e atteso oggi davanti alla Corte. «Shabbar a noi avvocati ha detto che quando ha avuto contatti con la famiglia di Saqib (il fidanzato della vittima, ndr) è stato per chiedere se il ragazzo, considerate le foto che erano uscite con la figlia, avesse intenzioni serie.

Saman Abbas, il padre arrestato in Italia dopo l'estradizione dal Pakistan

La famiglia gli ha risposto che mai avrebbe sposato Saman - spiega - perché promesso a un'altra donna». E aggiunge: «Lui, detenuto per l'omicidio della figlia, è molto concentrato, emotivamente molto provato dalla carcerazione ma soprattutto dal fatto che gli hanno ammazzato la figlia».