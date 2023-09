Saman Abbas, il padre arrestato in Italia dopo l'estradizione dal Pakistan

Il padre di Saman Abbas, è stato arrestato ufficialmente in Italia al momento del suo arrivo all'aeroporto civile di Roma Ciampino. Shabbar Abbas è arrivato verso la mezzanotte e 10 di oggi primo settembre dal Pakistan. Immediatamente è stato preso in carico dalla Polizia di Frontiera: l'arresto ufficiale in territorio italiano per l'omicidio della figlia avvenuto nel 2021.

Omicidio Saman, caccia alla madre: ora è l'unica latitante dei familiari indagati. La Procura: «Storica estradizione dal Pakistan»



È arrivato dopo l'estradizione dal Pakistan, primo caso in Italia, insieme con i Carabinieri di Reggio Emilia e l'Interpol italiana con un volo dell'aeronautica militare Falcon 90.



Accusato dell'omicidio della figlia Saman, ancora minorenne avvenuto a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Dopo le procedure giudiziarie. è stato trasferito dalla Polizia Penitenziaria al carcere romano di Re Bibbia.