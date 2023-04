Dal Salone del Mobile alla Giornata della Terra: vivere sostenibile si può. In arrivo MoltoFuturo

Si gioca molto, se non tutto, su questo punto: la qualità dipende da chi sa fare. Ed è per questo che il cuore della produzione in materia di arredi e design resta in Italia. Questione – oltre che di italian lifestyle – di artigianalità, di sartorialità nel disegnare casa e contenuti. Una casa sempre più orientata al risparmio energetico. Focus Salone del Mobile di Milano, con un’intervista alla presidente Maria Porro, su MoltoFuturo, inserto giovedì 20 aprile in edicola con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Sostenibilità, rigenerazione e riuso rappresentano il filo conduttore degli allestimenti in mostra alla kermesse. Le tendenze dominanti tra i 1.962 espositori sono linearità, essenzialità, cura del dettaglio e funzionalità. Nelle abitazioni lo spazio tende a fondersi, in un percorso dal living ai luoghi esterni. «La Fiera è un foglio bianco in cui ogni azienda può disegnare il suo mondo ideale», sottolinea Maria Porro. E si raccontano le 5 tendenze per l'illuminazione.

Sabato 22 aprile cade la Giornata della Terra e MoltoFuturo dedica la copertina a un Pianeta che soffre, ma resiste. Certo non tutto è perduto ma alcune linee rosse sono state superate. E se la politica a livello globale è chiamata ad agire per invertire le tendenze (e in parte ha cominciato a farlo), l’umanità tutta è chiamata anche ad adattarsi a cambiamenti diventati inevitabili. Negli Stati Uniti, intanto, la Nasa ha lanciato la missione Tempo: il satellite misurerà l'inquinamento e potrà intercettare la presenza di polveri e fumo in singoli quatieri con una precisione mai vista. Nel Regno Unito, negli allevamenti bovini potrebbero essere introdotti mangimi speciali che bloccano le emmissioni di metano di fatto prodotte dagli animali.

Capitolo intelligenza artificiale e ChatGPT: mentre ci si interroga come stravolgerà il lavoro, sono state rilasciate duemila applicazioni: dall'animazione alla creazione di testi e suoni fino all'app che va l'avvocato.

Scattare foto e immagazzinare in memoria. Gli smartphone ci hanno abituato a istantanee in ogni momento. Ora vi raccontiamo anche il ritorno della magia della foto stampata su carta all'istante.