Mercoledì 30 Marzo 2022, 13:35

Parte oggi la campagna video di SodaStream realizzata in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2022 con protagonista la star di Baywatch David Hasselhoff. Ecco il video in esclusiva nel quale, tornando a vestire i panni del bagnino più noto di tutti i tempi, questa volta David Hasselhoff è chiamato a salvare le tartarughe marine. video @secnewgate

