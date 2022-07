Sicurezza, Catania quinta città più pericolosa d'Europa: Napoli nona, Roma diciottesima

C'è anche una italiana tra le 5 città percepite come le più "pericolose" in Europa. Si tratta di Catania, in Sicilia, al quinto posto nella classifica stilata da Numbeo, portale che ha raccolto le testimonianze di 119.488 persone in 6.807 città. La città siciliana, con un "indice di criminalità" di 60,36 si trova subito dopo l'inglese Birmingham (61,53). Tra le prime trenta spuntano anche altre tre italiane: Napoli al nono posto, Roma al 18esimo (un gradino sotto Londra) e Bari al 27esimo.

Il sondaggio online

La classifica è basata su migliaia di risposte a un sondaggio online. Ai partecipanto è stato chiesto di rispondere sul livello percepito di criminalità nella propria città, sul cambiamento di quest'ultima negli ultimi tre anni e sul senso di sicurezza che provano camminando di giorno o di notte. Tra le domande, anche quanto è alto il timore di subire furti, di essere aggrediti fisicamente, molestati, insultati e l'incidenza di persone che consumano o spacciano sostanze stupefacenti.

Qualità della vita: Aosta la migliore per i bimbi, Napoli ultima, Roma è 83esima. La classifica

Città più pericolose in Europa, la top 5

A dominare la classifica delle città più pericolose in Europa sono due città inglesi: Bradford (con un indice di 70,76, considerato "molto alto") e Coventry (69,45). Terzo posto per Marsiglia, in Francia (con un indice di criminalità di 61,65) e quarto nuovamente per una città del Regno Unito, Birmingham. Al quinto posto l'italiana Catania, in Sicilia. Qui l'indice di criminalità (percepita) è di 60,36 mentre l'indice di sicurezza (che calcola la percezione di sicurezza degli abitanti) è di 39,64.

La più sicura è San Sebastian, in Spagna

Per fare un confronto, nella parte delle città più sicure troviamo invece tutte città tedesche, svizzere e persino spagnole. La più sicura (secondo i suoi abitanti) risulta essere San Sebastian, nei Paesi Baschi, in Spagna: l'indice di ciminalità è di 13,97 mentre quello di sicurezza dei suoi abitanti è di 86,03. Al secondo posto delle più sicure Funchal in Portogallo, al terzo Zurich (Svizzera) e al quarto Monaco di Baviera in Germania.

La classifica Italiana

Nel nostro paese, la maglia nera delle città più pericolose oltre a Catania, va a Napoli (appena due punti sotto la città siciliana per il livello di criminalità percepito con un tasso di 58,52). Segue Roma al terzo posto (indice di 53,15) e Bari (52,28).

La parte media della classifica è dominata da città del nord, di dimensioni maggiori: la quinta posizione tra quelle considerate più pericolose va a Torino, segue Bologna e solo al settimo posto troviamo Palermo (52esimo nella classifica europea). Tra le più sicure del "ranking" Genova, Firenze, Cagliari e Trieste.