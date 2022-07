Sicurezza, la top 5 delle città più pericolose in Italia

C'è anche una italiana tra le 5 città percepite come le più "pericolose" in Europa. Si tratta di Catania, in Sicilia, al quinto posto nella classifica stilata da Numbeo, portale che ha raccolto le testimonianze di 119.488 persone in 6.807 città.

Nel nostro paese, la maglia nera delle città più pericolose oltre a Catania, va a Napoli (appena due punti sotto la città siciliana per il livello di criminalità percepito con un tasso di 58,52). Segue Roma al terzo posto (indice di 53,15) e Bari (52,28).

La parte media della classifica è dominata da città del nord, di dimensioni maggiori: la quinta posizione tra quelle considerate più pericolose va a Torino, segue Bologna e solo al settimo posto troviamo Palermo (52esimo nella classifica europea). Tra le più sicure in Italia del "ranking" Genova, Firenze, Cagliari e Trieste.