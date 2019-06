Roma Pride, al corteo striscioni contro Salvini e Lega: «Governo vuole cancellare famiglie arcobaleno»

Il coro «Odio la Lega» e un "santino" con una madonna in trono che schiaccia sotto il piede il volto del ministro dell'Interno Matteo Salvini; su un cartello il vicepremier è raffigurato truccatissimo, mentre su un carro il logo della Lega è tramutato in 'Lega Pop - prima le italianè. È partito da piazza della Repubblica il Roma Pride. Il corteo terminerà in Piazza della Madonna di Loreto.

Alla testa della manifestazione Vladimir Luxuria e la madrina dell'evento Porpora Marcasciano, presidente onoraria del movimento identità Transessuale e figura storica del transfemminismo italiano. Con il gay pride di oggi si ricordano i 25 anni dal primo Pride unitario romano, e i 50 anni dai moti dello Stonewall Inn di Greenwich, dove il 27 luglio del 1969, dallo scontro tra polizia e la comunità gay, nacquero i moderni movimenti di liberazione lgbt.



L'omofobia è maschilismo

si legge su un cartello, mentre arriva il carro del Muccassassina, con i suoi animatori scatenati in slip. Un carro è allestito a mò di nave, carica di 'marinarettì e 'marinarettè che lanciano lustrini sulla folla.

Né Stato né Dio, ma un corpo mio

recita un altro cartello, mentre il Vaticano è definito da un altro

Guantanamo mentale

. Ovunque le bandierine arcobaleno, in particolare in mano a giovani e giovanissimi. «La mia presenza è per dichiarare che c'è bisogno di progredire nel riconoscimento dei diritti delle persone senza discriminazioni. Sono testimonianze e prese di posizioni che vanno fatte anche quando i diritti si realizzano. Per questo sono qui in rappresentanza dell'amministrazione? comunale di Roma», dice il vicesindaco di Roma Luca Bergamo, in fascia tricolore. «L'attacco alle famiglie arcobaleno è stato fin da subito, con il ministro Fontana, con il decreto sul ripristino di 'mamma e papà' sui documenti... Sicuramente c'è la volontà di cancellarci». Così il presidente delle Famiglie arcobaleno Gianfranco Goretti. «Noi non chiediamo diritti ma doveri - ha aggiunto - i nostri bambini non hanno riconoscimento, noi invece vogliamo essere inchiodati alle nostre responsabilità genitoriali».

«La mia libertà protegge la tua» si legge in altri cartelli. C'è inoltre il carro di una notissima marca di automobili tedesca, che ha portato in piazza una microcar completamente ricoperta di lustrini, e quello dell'ambasciata britannica, con l'Union Jack riproposto con i colori rainbow, un Big Ben e le effigi di David Bowie, Elton John, Freddie Mercury e Amy Winehouse, icone rock della comunità lgbt. È recentissimo l'episodio di violenza nei confronti di due ragazze lesbiche proprio nella città di Londra. Anche una compagnia aerea ha portato in piazza a Roma un camion giallo. Madrina della manifestazione quest'anno è Porpora Marcasciano, fondatrice del Mit, Movimento identità transessuale, volto storico del movimento italiano.

