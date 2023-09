Cuore giallorosso, il Roma club aiuta le zone alluvionate della Romagna

Il Roma Club Forlì in campo per aiutare le zone della Romagna colpite dall'alluvione. Grazie a una raccolta fondi (4.400 euro) che ha coinvolto tifosi giallorossi in tutta Italia, è stata sostenuta la riapertura di una palestra nel quartiere San Benedetto della città di Forlì.

«Lo sport ha una funzione sociale, educativa, pedagogica, e ludica, aspetti fondamentali di cui tenere conto nella situazione quale quella occorsa alla popolazione forlivese e di tutta la Romagna - hanno spiegato i promotori della iniziativa -. La scelta relativa alla destinazione dei fondi è caduta sulla palestra situata nel quartiere San Benedetto a Forlì allagata completamente da una massa di acqua e fango arrivata a due metri di altezza, che ha gravemente danneggiato tutte le attrezzature».

All'iniziativa hanno partecipato i Roma club Legio Ravenna e Rimini, quelli di Alghero, Bergamo, Brescia, Latina, Treviso, Arezzo, Ancona e Parma.