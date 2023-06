Rimini, presunto stupro in spiaggia: la vittima è una studentessa di 17 anni. Indaga la polizia

La polizia di Rimini sta indagando su un presunto stupro che si sarebbe consumato la scorsa notte sulla spiaggia della città romagnola, in una zona non lontana dal porto canale.

Rimini, presunto stupro in spiaggia

Secondo le prime informazioni, una studentessa di 17 anni origine spagnola sarebbe stata condotta in ospedale dove è stato attivato il protocollo anti violenza.

Sono in corso le verifiche degli agenti della Squadra Mobile che sono intervenuti sul posto.

La ragazza avrebbe raccontato di aver conosciuto l'aggressore, un italiano maggiorenne, in un locale. Insieme sarebbero usciti sulla spiaggia per appartarsi e poi sarebbe avvenuta la violenza sessuale.

Quando la ragazza è tornata nel locale da sola ha ritrovato l'amica, coetanea, con cui era uscita inizialmente.

Le indagini

Soccorsa dal 118 è stata trasportata in Ospedale e sottoposta alle visite mediche del caso. Non vi sarebbero al momento però segni evidenti di violenza. Il giovane non è stato ancora identificato e il racconto delle due minorenni è ancora tutto da appurare. Entrambe risulterebbero avere un tasso alcolemico nel sangue molto elevato. Domani saranno nuovamente ascoltate dalla Polizia.