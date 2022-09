Rieti, donna scomparsa: trovate la borsa e una scarpa. Nuove ricerche da mercoledì mattina

RIETI - Donna scomparsa, trovate una scarpa e la borsa.

Le ricerche della 77enne Silvia Cipriani, scomparsa lo scorso 23 luglio, si sono concentrate nelle località di Scrocco e Sant'Elia di Montenero, con le forze dell'ordine a terra e un elicottero.

Nel tardo pomeriggio è stato effettuato questo ritrovamento. Mercoledì ripartono le ricerche.

La nota della Procura. "Nella mattinala di ieri,26 settembre, su segnalazaone di privati, è stata rinvenuta la vettura Fiat Palio di colore grigio targata BG47lAW, in uso alla signora Silvia Cipriani, fino al momento della sua scomparsa, databile al 21 luglio u.s. ll luogo del ritrovamento del veicolo è una pista di esbosco caratterizzata da fitta ed intricata vegetazione, situata in località "Scrocco" del Comune di Montenero. Nessuna traccia della donna veniva rinvenuta nelle immediate vicinanze della vettura. Nel pomeriggio il mezzo veniva recuperato, con non poche difficoltà, da personale dei Vigili del Fuoco di Rieti e convogliato in sicurezza presso la Questura di Rieti, sin da lgiorno della scomparsa strenuamente impegnata nelle ricerche. Con il prezioso ausilio della locale Prefettura, in mattinata odierna si svolgeva una riunione congiunta che consentiva l'awao da ulteriori attività di ricerca, avendo come punto di partenza il luogo del rinvenimento del mezzo, con la costituzione di un Pca, posto di comando avanzato. Sotto la diretta supervisione della Questura, prestavano generosa e pronta collaborazione i Vigili del Fuoco, nonché personale della Guardia di Finanza, con unità cinofile molecolari, dei Carabinieri, del Cai e del Soccorso alpino e speleologico. L'attività, nonostante le estreme oggettive difficoltà derivanti dalla particolare tipologia dei luoghi, consentiva, nel tardo pomerjggio, di rinvenire ad una certa distanza dal luogo ove era la vettura, una borsa, riferibile alla signora Cipriani, nonché, poco distante da essa, una scarpa. Le ricerche, che dovevano interrompersi per il venir meno della luce, riprenderanno nelle prime ore di domattina.