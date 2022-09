RIETI - Vertice questa mattina in Prefettura a Rieti, dopo il ritrovamento dell'auto di Silvia Cipriani, la donna scomparsa dallo scorso 23 luglio.

La vettura è stata ritrovata in località Scrocco, tra Montenero e Casaprota, ma della donna di 77 anni, ex postina, al momento, non si hanno tracce.

Un elicottero sorvola la zona.