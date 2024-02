Reggio Emilia, madre e figlio ritrovati senza vita: ipotesi omicidio-suicidio

Il corpo di una donna anziana è stato ritrovato all'interno di un'auto, con ferite da arma da taglio, in un bosco a Schiocchi del Cerreto, comune di Ventasso, alto Appennino reggiano. Il secondo corpo, di un ragazzo giovane, è stato ritrovato in un burrone, non lontano dalla donna. Le prime ipotesi suggeriscono un omicidio-suicidio.

Chi sono?

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di madre e figlio e una possibilità è che il figlio abbia prima ucciso la madre e poi si sia tolto la vita. Sono in corso accertamenti e sul posto per le indagini e i rilievi ci sono i carabinieri. Aveva 66 anni l'uomo trovato morto. La donna morta nei pressi, in un'auto, aveva 84 anni.