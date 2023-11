Milano, coppia trovata morta dal figlio in camera da letto. «Ferite d'arma da taglio». Ipotesi omicidio-suicidio

I cadaveri di due coniugi italiani, di 54 e 47 anni, sono stati trovati in un appartamento di via Piave, a Corbetta, nel Milanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso (Milano), avvertiti dal 118. I corpi senza vita sono stati ritrovati dal figlio 24enne della coppia, in camera da letto. Entrambi i corpi, secondo i primi rilievi, presentano ferite d'arma da taglio. Sono in corso i rilievi della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano.

Omicidio-suicidio. È questa l'ipotesi prevalente degli investigatori in merito ai due coniugi trovati morti nel pomeriggio di oggi nel loro appartamento a Corbetta, nel Milanese.

La donna aveva ricevuto anche cure psichiatriche presso il vicino ospedale di Magenta (Milano). Il marito, un muratore di origini calabresi, pare non abbia avuto il tempo di reagire all'aggressione avvenuta mentre stava dormendo. I due corpi erano in camera da letto e sono stati ritrovati dal figlio 24enne, che da qualche tempo si appoggiava a casa dei genitori per dei lavori di ristrutturazione in corso nel proprio appartamento. I coniugi trovati morti stasera erano genitori anche di una figlia, che però non vive a Corbetta.