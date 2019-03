​Terrore alle Poste: direttrice presa in ostaggio durante una rapina in Salento

Terrore alle Poste di Magliano, frazione di Carmiano (provincia di Lecce), questa mattina alle 10.55. Un uomo col volto coperto da passamontagna e armato di due coltelli ha preso in ostaggio la direttrice Daniela Guerriero, che sin quel momento si trovava nella sala d'aspetto. Sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare il denaro, circa 300 euro. Il malvivente si è poi dileguato per le strade vicine a bordo di una Golf di colore blu. La direttrice è stata soccorsa dal 118, in forte stato di agitazione. Non c'è stato, fortunatamente, nessun ferito.

Ultimo aggiornamento: 13:40

