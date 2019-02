Tentata rapina alle Poste di Montalto, fermate due persone

Fallito l’assalto stamane all’ufficio postale di via Adriatica a Montalto di Castro. Due malviventi sono entrati nell’edificio poco prima dell’orario di apertura al pubblico, ma non sono riusciti a portare via il denaro.



Da quanto si è appreso, il direttore poco prima delle 7.30 ha aperto gli uffici e sarebbe stato raggiunto dai due individui. L’allarme è giunto alla stazione carabinieri di Montalto che hanno inviato sul posto diverse pattuglie ed è scattato il dispositivo antirapina.



I banditi sono però fuggiti a bordo di un Punto verso Roma, ma sarebbero stati intercettati e fermati da una pattuglia della Polstrada di Fiumicino. ​Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tuscania. L’ufficio postale è comunque aperto al pubblico. Ultimo aggiornamento: 11:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA