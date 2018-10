Rapallo, il sindaco: «Non possiamo più aspettare, sbloccare i fondi subito»

Ha le idee chiare Carlo Bagnasco, il sindaco di Rapallo che, ai microfoni de "La Vita in Diretta", spiega come sta fronteggiando i danni provocati dall'emergenza maltempo: «Abbiamo fatto una giunta straordinaria, con uno sblocco straordinario di risorse. Noi abbiamo bisogno solo di una cosa: di un decreto che permetta a noi sindaci di lavorare, non possiamo permetterci il lusso di aspettare, non possiamo avere i tempi tradizionali. Dobbiamo avere una corsia preferenziale».

«Chiediamo di potere iniziare i lavori subito, da domani, sbloccando dei fondi – spiega Bagnasco - chiediamo di sbloccare dei fondi nostri. Di poter uscire dal patto di stabilità, che io ho sempre chiamato patto di stupidità». Il sindaco di Rapallo ha poi concluso: «Siamo in collegamento stretto anche con il sindaco di Santa Margherita e col sindaco di Portofino, che stanno vivendo un momento molto complesso. La Regione Liguria ha dato la massima disponibilità. Soprattutto non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo iniziare i nostri lavori».