Foggia, ragazza di 19 anni scomparsa da due giorni: è stata vista salire a bordo di un'auto

Sono già due giorni che Francesca Fortinguerra, 19 anni, è scomparsa da Torremaggiore, piccolo comune in provincia di Foggia dove la ragazza vive con i genitori. Dalle 14 di mercoledì 2 ottobre nessuno ha più avuto sue notizie. Quel giorno la Fortinguerra è stata vista salire a bordo di un'auto «sconosciuta» in località San Matteo, praticamente sotto casa sua. Non riuscendo a rintracciarla sul telefonino, che pure ha con sè, i genitori hanno deciso di denunciare la sua scomparsa.

La notizia, riportata da Fanpage.it e da alcuni siti locali, sta circolando assieme a un appello della famiglia: «Se qualcuno dovesse rintracciarla o riconoscerla, può contattare le autorità o chiamare al numero 3714246410». L'ipotesi più verosimile al momento è quella di un allontanamento volontario, siccome la ragazza è salita spontaneamente sul veicolo che l'ha portata via. Tuttavia, non sono escluse a priori anche altre piste. Gli inquirenti stanno esaminando tutto il materiale video registrato dalle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di risalire all'automobile su cui è salita la giovane.

