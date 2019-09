Paura per Martina, la ragazzina di 15 anni scomparsa da Latina da tre giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazzina di 15 anni, Martina Capasso, si è allontanata tre giorni fa dalla sua casa di Latina senza dare più notizie. I familiari hanno presentato una denuncia di scomparsa presso il comando provinciale dei carabinieri. E ora i militari hanno attivato un protocollo e avviato ufficialmente le ricerche della minorenne su tutto il territorio.Parenti e amici della ragazza per tutta la giornata hanno fatto circolare su Facebook la segnalazione della scomparsa, sperando che qualcuno l'abbia vista o sia in grado di fornire notizie su di lei.A destare particolare allarme il fatto che la minorenne si sia allontanata con un uomo molto più grande di lei, di circa 39 anni. Ieri sera a Chi l'ha visto?, la trasmissione di Federica Sciarelli su Rai3, la sorella della quindicenne ha lanciato un appello, una richiesta di aiuto a chiunque incontri la ragazza e un appello a lei, a tornare a casa dove la stanno aspettando disperati. Anche la sorella dell'uomo, Angelo, ha lanciato un appello: «Torna e riporta questa ragazza dalla sua mamma».Su Facebook si moltiplicano gli appelli diffusi dalla mamma, da parenti e amici: "Sono 3 giorni che non sei a casa stai facendo preoccupare tutti. Ti preghiamo di tornare, mamma è molto preoccupata, sei la sua vita, non fare cavolate nessuno è arrabbiato con te". Martina, dicono gli amici, dimostra qualche anno in più dei suoi 15, dovrebbe avere con sé uno zaino Eastpak, una tracolla celeste della Converse, e una borsa. Non ha né il cellulare né documenti. Chiunque l'avvisti è pregato di chiamare le forze dell'ordine.