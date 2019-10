Ritrovata Martina, la 15enne scomparsa da 10 giorni. Fermato l'uomo che era con lei

Ultimo aggiornamento: 19:38

E' stata ritrovata dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Latina Scalo Martina Capasso, la ragazzina di 15 anni che era scomparsa una decina di giorni fa , allontanandosi con un uomo di 39 anni.La mamma e gli altri familiari avevano denunciato la scomparsa e il fatto che fosse in compagnia di Angelo C., con il quale si trovava anche oggi. L'uomo è stato fermato con l'accusa di cessione di sostanze stupefacenti a minore.Anche la sorella dell'uomo era convinta che Angelo fosse con lei e aveva lanciato un appello durante "Chi l'ha visto?" in diretta telefonica invitandolo a riportare a casa la ragazza: «Martina è con mio fratello, ma io non ho più notizie. Mio padre non mangia più, è preoccupatissimo. Chiedo a lui di ritornare e di riportare questa ragazza a casa dalla mamma».Intorno alle 18 il ritrovamento, a Latina Scalo, al momento i carabinieri non forniscono ulteriori particolari sulla vicenda.