Foggia, l'Inps chiede la restituzione della pensione ad un uomo di 66 anni: «Lei risulta morto l'1 dicembre 2023»

Un uomo di 66 anni di Foggia risultava dal 1 dicembre 2023 morto. La scoperta è avvenuta nel momento in cui la banca gli ha comunicato che l'Inps aveva richiesto due mensilità della pensione, riscosse dopo il suo presunto decesso.

La vicenda

Così il pensionato protagonista di questa vicenda kafkiana non è più tenuto a restituire gli emolumenti ricevuti per gennaio e febbraio del 2024.

La lettera

Nella lettera che il pensionato ha ricevuto dall' Inps emerge che non dovrà restituire le mensilità di gennaio e febbraio, dell'importo di 1597 euro ciascuna. La spiegazione? È tutta nell'oggetto della missiva: «decesso non avvenuto». Per il mese di marzo evidentemente c'è da attendere. E tutto a causa di un problema informatico.