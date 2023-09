Ragazza cinese contro i luoghi comuni su Tiktok: «Perché parlo bene l'italiano? Ho studiato». Le risposte virali

Una ragazza cinese cresciuta in Italia si scaglia contro i luoghi comuni. E lo fa utilizzando il suo account Tiktok: "Frasi che ho sentito dire almeno una volta da ragazza cinese cresciuto in Italia", così inizia il video. Con una telecamera a registrare sé e un tablet, mostra i pregiudizi che ha dovuto subire.

Braccio di ferro UE-Cina su indagine auto elettriche. Gentiloni: «Non ci sono ragioni per eventuali ritorsioni, ma sono possibili»

"Cinesina", questa soprattutto quando ero piccola. "Quando le persone davanti a me sono a disagio a dire negozio cinese, manco mi insultassero l'intera stirpe familiare o stessero dicendo che i cinesi sono la feccia della società.

Tranquilli, si può dire non mi offendo", si giustifica. "Ma conosci x", un altro luogo comune. "No, solo perché cinese non vuol dire che io necessariamente lo conosca dal momento che noi cinesi, tra l'altro siamo un decimo della popolazione".

"Come fai a parlare così bene l'italiano? Perché io a differenza tua Ho studiato la grammatica e sono andata a scuola", attacca. Poi il tema razzismo. "I cinesi sono grandi lavoratori, invece i marocchini sono qui a spaccar tutto. Lo so che tu volevi far vedere che non eri razzista, ma invece stai solo confermando la mia teoria".

.

Vi prego sto amando pic.twitter.com/0ar1bLhkQb — Viacolvino (@viacolvino) September 21, 2023

Mi dice una frase in cinese. No, non sono il tuo animale la cerco. Ma perché voi asiatici? Siete tutti uguali, questi in realtà è un'ottima domanda che ho spiegato il mio video fatelo a vedere. Ho sempre voluto una ragazza asiatica. Allora se prima le probabilità di successo Erano basse. Ora sono sotto terra.