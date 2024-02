Prof accoltellata a Varese, la collega che l'ha soccorsa: «Il ragazzo è arrivato di corsa e l'ha colpita, senza dire una parola»

dalla nostra inviata

VARESE -«Il ragazzo è arrivato di corsa. L’ha colpita senza dire una parola, poi è scappato». Questa mattina alle otto Gabriella C., docente di Tecniche di vendita e Commerciale, era nell’atrio con la collega Sara C., referente educativo del centro di formazione Enaip di Varese.



L’aggressione

Sara C.





«Nessuna lite»

Il ragazzo, diciassette anni, era rientrato a scuola oggi dopo un periodo di stage. L’Enaip è un istituto professionale che alterna lo studio all’esperienza lavorativa in realtà della zona. «Tra l’insegnante e il suo alunno non c’erano stati diverbi - ricorda Sara C. - Lavoro nella sua classe e posso dire che dobbiamo affrontare casi anche più problematici. Il ragazzo è all’ultimo anno del ciclo, facciamo laboratorio insieme, e tra loro non c’erano state liti. È un gesto che non riesco a spiegarmi». Sara C. è ricoverata all’ospedale Circolo di Varese. Non è in pericolo di vita, oggi verrà operata.