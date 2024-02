Professoressa accoltellata a scuola a Varese: arrestato uno studente di 17 anni

Professoressa di 57 anni colpita alla schiena da una coltellata. È successo a Varese, all'ingresso della scuola, intorno alle 8 di lunedì mattina. Il ragazzo è stato fermato e arrestato in flagranza di reato dalla polizia con l'accusa di lesioni. Gli agenti sono intervenuto all'istituto professionale Enaip in via Giulio Uberti e hanno bloccato il ragazzo che secondo la prima ricostruzione avrebbe accoltellato alla schiena l'insegnante con un'arma portata da casa. La docente, di 57 anni, insegna nella - scuola che il minore frequenta - ed è stata portata all'ospedale di Varese in codice giallo con tre ferite e non sarebbe in pericolo di vita.

Gilda Insegnanti: va garantita sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'episodio di questa mattina a Varese, che fa seguito a quello di Taranto, mostra un preoccupante aumento degli episodi di violenza che toccano le scuole e il loro personale - scrive in una nota il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio -. È necessario che si ponga, a questo punto, il problema di garantire la sicurezza nell'accesso alle scuole».