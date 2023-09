Giudice assolve marito violento per «motivi culturali», la Procura di Brescia si dissocia: «Ripudiamo le sue parole»

La Procura di Brescia si dissocia dalla decisione del pm che ieri ha chiesto l'assoluzione dell'uomo del Bangladesh accusato di aver maltrattato la moglie. A scriverlo in una nota il procuratore Francesco Prete.

Marito maltratta moglie, lei lo denuncia ma la Procura di Brescia lo assolve: «È la sua cultura»

Cosa è successo

Nella giornata di ieri, un magistrato della Procura di Brescia ha chiesto l'assoluzione di un uomo di origine bengalese accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie, dopo aver spiegato che «La compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'imputato sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge».

La Procura di Brescia ha deciso però oggi di dissociarsi con un comunicato del procuratore Francesco Prete: «La procura ripudia qualunque forma di relativismo giuridico, non ammette scriminanti estranee alla nostra legge ed è sempre stata fermissima nel perseguire la violenza, morale e materiale, di chiunque, a prescindere da qualsiasi riferimento "culturale", nei confronti delle donne».

Riguardo alle affermazioni del pm in aula, il procuratore Francesco Prete sottolinea che «in base alle norme del codice di procedura penale (...) nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomià e che sulla scorta dell'ordinamento giudiziario, le conclusioni rassegnate in aula non possono essere attribuite all'ufficio nella sua interezza, ma solo al magistrato che svolge le funzioni in udienza».

Oltre a prendere le distanze a nome dell'ufficio dal sostituto bresciano, il Procuratore ha tenuto a sottolineare che «le richieste di ispezioni ministeriali tese a verificare tale assunto ci lasciano assolutamente tranquilli, essendo tutti i magistrati dell'ufficio sicuri di avere sempre agito nel rispetto della legalità, secondo i parametri fornitici dalla Costituzione e dalla legge».