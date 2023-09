Martedì 12 Settembre 2023, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 08:42

Un altro episodio di violenza tra le mura domestiche, l'ennesimo, di una lunghissima e drammatica lista, si è verificato un paio di giorni fa in provincia di Latina e ha portato all'arresto di un uomo per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Un copione praticamente identico a quello di quasi tutti i casi che continuano ad arrivare sul tavolo dei magistrati con ritmo impressionante. È accaduto a Sonnino ed è stata la vittima, una 45enne di origini rumene, a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. In una telefonata ai carabinieri della locale stazione ha raccontato che il compagno, un 51enne meccanico del paese lepino, maltrattava e picchiava sia lei che la figlia di 7 anni. I militari dell'Arma sono arrivati nell'abitazione dove la coppia vive con la figlia e hanno raccolto la denuncia della vittima oltre a fermare il presunto responsabile.

La donna ha riferito di subire ormai da tempo violenze di tipo sia psicologico che morale oltre che fisico che colpivano anche la bambina e di avere deciso di denunciare dopo l'ultimo di una serie di episodi che era accaduto poco prima. Ha raccontato che il compagno, nel corso dell'ennesima lite, aveva dato sfogo alla violenza e l'aveva ripetutamente colpita sia all'addome che al volto utilizzando calci e pugni, una sequenza di colpi che le hanno provocato lesioni multiple in diverse parti del corpo: la donna e la figlia sono dovute ricorrere alle cure dei medici che dopo averle visitate e medicate per le ferite conseguenti all'aggressione hanno giudicato le lesioni guaribili rispettivamente in 10 e 5 giorni.

Il 51enne è stato arrestato con le accuse di lesioni e maltrattamenti in famiglia: per fatti analoghi era già stato denunciato, arrestato e anche sottoposto alle misure di allontanamento della casa familiare. Ieri mattina è comparso al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per l'udienza di convalida. Assistito dall'avvocato Gaetano Marino, ha scelto di rispondere alle domande ma ha negato ogni addebito. Al magistrato ha spiegato di non avere picchiato la compagna e di non averlo mai fatto neppure in passato. Con riferimento alle lesioni i cui segni erano più che evidenti sul corpo della donna ha fornito una versione decisamente diversa: ha infatti raccontato che mentre lui e la compagna stavano discutendo in maniera abbastanza animata in giardino il loro cane, di stazza grossa, si era gettato addosso alla donna facendola cadere: sarebbe stata questa la causa delle ferite riscontrate anche dai medici. Il gip al termine dell'interrogatorio ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà emettendo nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con conseguente divieto assoluto di avvicinamento alla donna.