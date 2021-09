Previsioni meteo, Italia divisa in due: caldo estivo (oltre i 30 gradi) al centro-sud, temporali al nord

Lunedì 13 Settembre 2021, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 15:14

Al Centro-Sud sarà ancora estate, con punte di oltre i 30 gradi anche in Toscana, Lazio e soprattutto al Sud in Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Diverso lo scenario delle previsioni meteo dei prossimi giorni invece al Nord, dove una perturbazione porterà pioggia e temporali. Italia quindi divisa in due da metà settimana dal punto di vista meteorologico. Dopo due giorni, oggi e domani, caratterizzati dal bel tempo e dal caldo non eccesivo, da mercoledì le condizioni meteo cambieranno.

APPROFONDIMENTI I DATI Estate 2021 con caldo record USA ​Uragano Henri punta New York, Grace provoca 8 vittime in... RECORD Caldo record, luglio il mese con le temperature più alte... CRONACA Caldo record in Sicilia: a Siracusa 48,5 gradi ITALIA Caldo torrido in Sicilia, assalto a fontane e spiagge

Estate 2021 con caldo record: mai temperature così bollenti in Europa negli ultimi 30 anni

Fino a martedì la presenza di un campo di alta pressione garantirà un clima tipicamente estivo e gradevole. Da mercoledì 15, precisa, le cose cambieranno: al Nord si avvicinerà una perturbazione atlantica che fino a giovedì porterà condizioni di forte instabilità che si presenterà sotto forma di rovesci temporaleschi su molte regioni. Al Sud e su parte del Centro invece salirà dal Nord Africa l'anticiclone sub-tropicale che comincerà a surriscaldare il clima a partire dalla Sardegna. Le temperature nelle previsioni meteo torneranno a misurare valori massimi anomali per il mese di settembre. Questa situazione potrebbe durare fino a venerdì 17 quando dall'Atlantico giungerà una nuova e più intensa perturbazione che nel corso del weekend potrebbe colpire quasi tutta l'Italia.

Caldo estivo in arrivo

Sebbene le temperature di notte ed al mattino si manterranno su valori più consoni alla stagione autunnale ormai alle porte, con valori non oltre i 16°C/17°C in Pianura Padana e comunque non oltre i 20°C sulle principali città italiane centro-meridionali, saranno le temperature massime ad assumere connotati tipicamente estivi con valori diffusamente oltre i 30°C al Sud specie tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valori oltre i 30°C anche sulle regioni centrali, specie tra Toscana, Lazio e settori occidentali dell'Umbria. Una graduale diminuzione delle temperature è attesa da mercoledì a partire dal Nord e successivamente sulle regioni del Centro Italia, in un contesto comunque di tempo ancora dalle caratteristiche estive.