Estate 2021 con caldo record: mai temperature così bollenti in Europa negli ultimi 30 anni

Mai così caldo negli ultimi trent'anni. La sensazione dell'estate super bollente già c'era, ma ora è arrivata anche la conferma dei dati: la temperature media tra giugno e agosto 2021 in Europa è stata quasi 1°C superiore rispetto alla media del periodo 1991-2020, secondo i numeri dell'osservatorio Ue sul clima Copernicus. Rispetto al 2010 e al 2018 la differenza è minima: erano state circa circa 0.1°C più fresche. I risultati - realizzati grazie allo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts per conto dell'Unione europeasono - sono basati su analisi generate da computer usando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche nel mondo. A livello mondiale, agosto 2021 è stato, così come agosto 2017, il terzo agosto più caldo mai registrato, superiore di poco più di 0.3°C rispetto alla media registrata nel periodo 1991-2020.

Meteo, estate al centro nord e maltempo al sud: l'Italia divisa a metà

A luglio mai temperature così alte sulla Terra

La notizia arriva a poche settimane da un altro dato che aveva fatto toccare un record. Quello di luglio è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. Lo avevano rivelato i dati rilasciati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) l'agenzia federale statunitense che si occupa deli oceani e del clima. «In questo caso essere al primo posto è il posto peggiore in cui stare», aveva affermato il direttore del Noaa, Rick Spinrad, spiegando come «luglio solitamente il mese dell'anno più caldo nel mondo, ma il luglio 2021 si è superato consacrandosi il mese più caldo di sempre». Secondo le rilevazioni del Noaa sulle temperature degli oceani e della superficie terrestre la temperatura complessiva registrata a luglio è stata di 0,93 gradi celsius sopra la media, rendendolo il più caldo da 142 anni, da quando cioè partirono le prime rilevazioni.

Caldo record, luglio il mese con le temperature più alte mai registrate sulla Terra