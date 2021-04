Vaccino, come prenotare in Toscana: 11.000 dosi di Johnson&Johnson esaurite in 21 minuti

Vaccino, ecco il sistema di prenotazione in Toscana . Ma la notizia del giorno è che le undicimila dosi Johnson & Johnson messe a disposizione degli over 70 sul portale della Toscana per la vaccinazione sono andate esaurite in 21 minuti: l'agenda per i nati tra il 1941 e il 1951 era stata riaperta alle ore 16 e si è chiusa poco dopo per esaurimento della disponibilità di dosi.

Come prenotare il vaccino in Toscana

La pagina del sito della Sanità Toscana dedicata alla prenotazione è divisa in tre categorie: quella per gli estremamente vulnerabili, quella di chi ha tra i 70 e gli 80 anni (nati tra il 1941 e il 1951) e quella degli over 80. Sotto ogni area è possibile vedere se la finestra per prenotare è aperta o meno. Se risulta chiusa (semaforo rosso) è perché tutte le dosi disponibili sono state già assegnate e si è in attesa che ne arrivino altre per riaprirle.

Centri vaccinali in Toscana

La Toscana è divisa in tre Asl: Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli), Asl Toscana Nord Ovest (Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara) e Asl Toscana Sud Est (Siena, Arezzo, Grosseto). Una volta entrati nel sito si dovranno inserire i documenti richiesti e poi si potrà scegliere il centro vaccinale attraverso la mappa. Ogni punto di somministrazione ha vaccini diversi a seconda delle disponibilità, che variano di giorno in giorno.

Rezza (Cts): «Numero ancora troppo elevato di decessi»

Asl Toscana Nord Ovest

Nei principali punti vaccinali c'è la possibilità di vaccinare dalle 1200 alle 1600 persone. Questi sono a sono: Carrara (a Carrara fiere); Lucca Campo di Marte; Viareggio Terminetto; Pisa Ospedaletto; Pontedera Piazza del mercato; Livorno Palamodì. In tutti i centri vaccinali si somministrano tutti i tipi di vaccini disponibili.



Massa Carrara

Distretto Aulla, P.zza della Vittoria n. 22, Aulla

Distretto di Avenza, Via Campo D'Appio n. 6, Carrara

Distretto Massa Centro- casa della salute, Via Bassa Tambura n.4, Massa

SPOKE-Ospedale S. Antonio Abbate, Salita San Francesco n. 1, Fivizzano

SPOKE- Ospedale S. Antonio Abbate, Via Nazionale, Pontremoli

HUB - CarraraFiere, Via Maestri del Marmo - Pad. E, Marina di Carrara

HUB - Ospedale delle Apuane, Via E. Mattei n. 21, Massa

Lucca

Cittadella della Salute - Campo di Marte (1° e 2° piano padiglione A), Via Ospedale n.1, Lucca

Centro socio sanitario - Fornaci di Barga, Via Dell'Asilo n. 1, Fornaci di Barga

Dipartimento Prevenzione- Capannori, Piazza Aldo Moro, Capannori

Sede protezione civile - Castelnuovo G., Località Orto Murato, Castelnuovo Garfagnana

SPOKE-Ospedale Santa Croce, Via dell’ospedale n. 3, Castelnuovo G.

SPOKE-Ospedale San Francesco, via dei Frati n. 1 - edificio D, Barga

HUB - Ospedale San Luca, Via Guglielmo Lippi Francesconi, Lucca



Versilia

Distretto del Terminetto 1, Piazza Buon Consiglio n. 1, Viareggio

SPOKE - Camaiore, Ospedale Unico Versilia, SS1 Via Aurelia n. 335, Camaiore



Pisa



Distretto di Cascina, Via Fabrizio De André n. 43

Distretto di Marina di Pisa, Via F. Andò n. 5, Marina di Pisa

Dip. Prevenzione Pontedera, Via Mattei n. 2, Pontedera

Dip. Prevenzione Volterra, Borgo San Lazzero n. 5, Volterra

Distretto di via Garibaldi, Via Garibaldi n.198, Pisa

SPOKE - Ospedale F. Lotti, Via Roma n. 147, Pontedera

SPOKE - Ospedale S. Maria Maddalena, Borgo San Lazzero n. 5, Volterra

HUB - Pontedera, Piazza del Mercato, Pontedera

HUB - Pisa, Ospedaletto, Via A. Bellatalla n. 1, Pisa

HUB - AOU Pisana, Via Roma n. 67, Pisa

Livorno

Distretto Livorno est, Via Peppino Impastato n. 10, Livorno

Campiglia Marittima - struttura fieristica SEFI Venturina , Viale della Fiera n. 3, Venturina

Cecina - Sede comunale, Via Sandro Pertini n. 2, Cecina

Ospedale di Cecina-punto prelievi, Via Montanara n. 52B, Cecina

Centro socio-sanitario Perticale, Località Perticale - via Lerario n. 46, Piombino

Capoliveri - Casa della Salute, Piazza del Cavatore n. 1

Marciana Marina - Centro Socio Sanitario, Viale Margherita n. 40

Marina di Campo - Centro Socio Sanitario, Piazza degli Eroi n. 1

Porto Azzurro - Centro Socio Sanitario, Località Baracone n. 2

Rio - Casa della Salute, Via della Rimembranza

Portoferraio – Sala della Provincia, Viale Manzoni n. 11

Rosignano Solvay - Circolo ARCI Le Pescine, Via E. Fermi n. 15

SPOKE - Cecina, Ospedale Civile, Via Montanara n. 52B

SPOKE - Piombino, Ospedale Civile, Via Forlanini n. 24

SPOKE - Portoferraio, Ospedale Civile, Largo Torchiana - Loc. San Rocco

HUB - Ospedali Riuniti di Livorno, Viale Alfieri n. 36

HUB - Livorno, Modigliani Forum, Via Veterani dello Sport n. 8

Asl Toscana centro

Il dato complessivo della produzione media attuale di tutta la Asl Toscana centro (Firenze, Empoli, Pistoia e Prato) è di 6200 vaccini al giorno, 4800 negli Hub (anche se il numero sta aumentando), 800 negli ospedali, 500 ne vari punti territoriali che sono 31, 100 quelli a domicilio. L'obiettivo è di arrivare progressivamente a erogare solo come ASL TC almeno 15.000 somministrazioni al giorno.

Firenze

Nelson Mandela Forum: ha a disposizione Pfizer e Moderna

Negli altri non c'è una tipologia di vaccino per ogni centro. Si va è in base alla disponibilità delle diverse dosi.

Firenze - Distretto Santa Rosa

Firenze - Distretto Le Piagge

Firenze - Distretto Morgagni

Bagno a Ripoli - Osp. Ponte a Niccheri

Borgo S. Lorenzo - Dis. socio-sanitario

Calenzano - Distretto socio-sanitario

Campi Bisenzio - Distretto socio-sanitario

Fiesole - Distretto socio-sanitario

Figline - Distretto socio-sanitario

Greve in Chianti - Distretto socio-sanitario

Lastra a Signa - Distretto socio-sanitario

Pontassieve - Distretto socio-sanitario

San Casciano V.P. - Distretto socio-sanitario

Scandicci - Distretto socio-sanitario

Sesto F.no - Distretto socio-sanitario

Vaglia - Distretto socio-sanitario

Pistoia

A Pescia Hub Filanda e a Pistoia Hub La Cattedrale vengono somministrati Moderna e Astrazeneca. Per quanto riguarda gli altri presidi e Case della Salute è al momento sospesa la vaccinazioni in attesa dell'arrivo di nuove forniture: questi sono utlizzati dai medici di famiglia per la vaccianzioni agli over 80.

Prato

Nei distretti socio-sanitari la somministrazione di Pfizer avviene quando sono a disposizione le fiale con il vaccino.

Prato - Pegaso 2 (Creaf): Pfizer, Moderna, Astrazeneca

Carmignano - Distretto socio-sanitario: Astrazeneca

Montemurlo - Distretto socio-sanitario: Astrazeneca

Poggio a Caiano - Distretto socio-sanitario: Astrazeneca

Vaiano - Distretto socio-sanitario: Astrazeneca

Vernio - Casa della Salute: Astrazeneca

Asl Toscana Sud Est

Siena

Siena - Centro vaccinale «Pian d'Ovile»: Pfizer e Astrazeneca

Siena - Palazzetto Giannelli: Astrazeneca (Moderna per gli estremamente fragili)

Abbadia San Salvatore - Palestra scuola elementare: Astrazeneca (Moderna per gli estremamente fragili)

Monteroni D'Arbia - Discoteca Papillon 78: Astrazeneca (Moderna per gli estremamente fragili)

Montepulciano - Sala polivalente (Ex Macelli): Astrazeneca

Poggibonsi - Palazzetto del Berinino: Pfizer, Astrazeneca e Moderna

Grosseto

Grosseto - Cinema Multisala CC Aurelia Antica

Grosseto - Distretto Barbanella

Albinia - Ristorante Attimi

Castel del Piano - Discoteca Kronos

Follonica - Fonderia ex ILVA

In ogni sede vengono somministrati Pfizer, Moderna e Astrazeneca, le tre tipologie di vaccino (tra prime dosi e richiami) alternado le sedute. I soggetti con rischio di reazioni allergiche, shock anafilattico o altro vengono vaccinati all'ambulatorio protetto in ospedale.

Arezzo

Il centro vaccinale al centro affari e il centro vaccinale al teatro tenda di Arezzo sono i due principali della provincia. Di norma somministrano astrazeneca, ma sono in attesa delle nuove dosi. Oggi e domani solo Pfizer a una residua quota di over 80: pochissime unità perché sono stati quasi tutti vaccinati. Altri centri minori in provincia sono a: Camucia, Loro ciuffenna, Bibbiena e Sansepolcro. Ci sono infine le USCA che fanno vaccini a domicilio ai fragili, over e under 80.

