Precipita dal castello di Otranto: donna muore sotto gli occhi del sindaco

Tragedia nel primo pomeriggio a Otranto, Comune in provincia di Lecce, dove una donna è precipitata dai bastioni del castello aragonese, perdendo la vita. La donna è una turista francese, che stava passeggiando sulla cortina muraria subito dopo la Torrematta, quando si è pericolosamente avvicinata al bordo lanciandosi nel vuoto. Tutto si sarebbe svolto sotto gli occhi del primo cittadino, Pierpaolo Cariddi, che per una fatalità si trovava nei pressI del bastione e aveva notato il pericoloso comportamento della donna, chiedendole di non sporgersi. Un avvertimento vano.

Dopo il volo nel fossato la donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 ma alla fine non ce l'ha fatta. Ora sul posto ci sono anche i carabinieri che stanno eseguendo i rilivi mentre l'intero tratto e la strada di accesso alla Porta a Mare ora è chiuso.

