Johnny Depp vuole comprare un castello in Italia: dov'è il maniero (da 4,8 milioni) di cui si sarebbe innamorato

Johnny Depp cerca casa in Italia. E forse potrebbe averla trovata tra le colline del Canavese. L'attore potrebbe andare a vivere Montalto Dora, un comune di 3.316 abitanti. Mentre era a Torino, impegnato alla regia del film sull’artista Amedeo Modigliani con Riccardo Scamarcio, Pierre Niney e Al Pacino nel cast, pare infatti che Depp si sia preso anche del tempo per visitare le colline del Torinese tra cu proprio quel paesino. E lì avrebbe scoperto che il castello del paese è in vendita. Come racconta il Corriere della Sera.

Il castello

In Canavese sono almeno tre i manieri in vendita: a Montalto, Pavone e Andrate.

L’indiscrezione sulla visita canavesana di Johnny Depp sarebbe stata confermata anche dal sindaco del paese, Renzo Galletto. Per portarsi a casa il maniero montaltese, uno dei simboli del Canavese, servono 4,8 milioni di euro. L’edificio (oltre 2000 metri quadri) si avvolge attorno a un cortile pavimentato ideale per eventi e cerimonie, con 11 camere, 13 bagni e una bellissima cappella del XV secolo. Il terreno include anche un castelletto e una cascina. Il castello si presenta come una fortezza arroccata a quota 405 metri sul Monte Crovero con vista sul Parco dei Cinque Laghi di Ivrea.