«Non puoi uscire con le amiche»: ragazzina si cala dalla finestra e precipita dal secondo piano

I genitori le avevano proibito di uscire con le amiche, lei ha tentato comunque di farlo calandosi dalla finestra ma è caduta: è grave una ragazzina di 17 anni, che è precipitata dalla finestra della sua stanza al secondo piano di una palazzina a Cusano Milanino, nel milanese. È successo ieri sera: la giovane ha tentato di calarsi dalla finestra usando alcune lenzuola annodate tra di loro. Soccorsa e trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza, è stata sottoposta a intervento neurochirurgico ed è ora ricoverata in prognosi riservata. Al momento, per fortuna non è in pericolo di vita.

La caduta è stata colpa del nodo delle lenzuola non abbastanza forte, che non ha retto facendola precipitare nel vuoto: la 17enne è rimasta ferita alla testa. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni per chiarire la dinamica di quanto è successo.

