I "ponti" e le festività del 2022: il calendario completo per organizzare le ferie

Quali saranno le festività e i ponti del 2022? Dopo un 2021 sfortunato fatto di feste capitate di sabato o domenica, in molti confidano nel nuovo anno per poter approfittare di qualche giorno in più di riposo. Calendario alla mano e pennarello rosso tra i denti, vediamo insieme come poter ottimizzare i giorni di ferie 2022 per lasciare spazio a viaggi e tempo libero.

Ponti e festività 2022: ecco quali saranno

Natale e Santo Stefano 2021 caduti di sabato e domenica avrebbero già dovuto far destare qualche sospetto: anche il 2022 sarà un anno difficile. Pochi i ponti e diverse le festività che capitano nel weekend. Nonostante il 1 gennaio sia un sabato non c'è da disperare del tutto perchè l'Epifania, giovedì 6 gennaio, porterà nella calzetta un interessante ponte. Con soli 4 giorni di ferie (3, 4, 5 e 7 gennaio), si potrà staccare dal lavoro per ben 9 giorni consecutivi.

Gennaio 2022

Il ponte di Pasqua 2022

Ma continuiamo il nostro viaggio nel tempo dell'anno che verrà. Dopo la Befana bisognerà attendere fino a Pasqua per godere di un altro giorno di festa. Che la festività capiti di domenica non è certo una notizia, quello che però potrebbe essere interessante per lasciare spazio a un bel viaggetto primaverile è che il mese di Aprile vedrà un abbinamento propizio di Pasqua (domenica 17 aprile) e Pasquetta (lunedì 18 aprile) con la festa della Liberazione (lunedì 25 aprile). Certo non sarà un ponte facile da percorrere ma fortunatamente lungo come il Golden Gate Bridge di San Francisco: disponendo tatticamente 4 giorni di ferie (19, 20, 21 e 22 aprile), si potrà godere di 10 giorni di pausa (dal 16 aprile al 25 aprile).

Aprile 2022

Weekend lungo a giugno

Niente da fare per il 1 maggio che capiterà di domenica. Bene invece il 2 giugno 2022 che capiterà di giovedì. Con venerdì 3 di ferie si potranno guadagnare 4 giorni di pausa. ​Possibilità di un piccolo ponte per i romani anche in vista si San Pietro e Paolo (29 giugno), che capiterà di mercoledì.

Giugno 2022

Non capiterà invece di domenica il Ferragosto 2022, che però non darà via libera a ponti di festa. Il 15 agosto sarà infatti un lunedì.

Buone notizie per Novembre, anche qui un piccolo ponte potrà aprire a un weekend lungo fuori porta: il giorno dei Santi, 1 novembre, sarà un martedì.

Ponti dicembre 2022

Buone notizie per dicembre 2022. Possibilità di un weekend lungo anche per l'Immacolata: l'8 dicembre sarà un giovedì. Natale 2022 sarà di domenica, ma almeno potremo sperare in una Vigilia non lavorativa, a differenza del 2021. Salvo anche lunedì 26 festivo.

Dicembre 2022

Il 31 dicembre 2022 sarà un sabato e il 1 gennaio 2023 una domenica. Buono o cattivo segno? Per ora non corriamo troppo.