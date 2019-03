Trenta nuotatori intossicati in piscina per la rottura dell'impianto di aerazione a Brescia

In una piscina di Brescia, a causa della probabile rottura dell' impianto di aereazione, 30 nuotatori presenti in vasca, hanno avuto dei malori con delle difficolta' respiratorie, in un forte odore di cloro. La sostanza che ha provocato l'intossicazione non e' ancora nota, come riferisce l' Areu. Nessuno dei coinvolti risulta tuttavia eccessivamente grave. L' impianto è quello di via Rodi, piscina Lamarmora dell'Europa Sporting Club. Ultimo aggiornamento: 20:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA