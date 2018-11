Versilia, pirata della strada investe tre giovani all'uscita dalla discoteca: grave una ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre persone sono state investite intorno alle 4 del mattino sul lungomare di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Le vittime dell'incidente, una donna e due ragazzi, si trovavano sulle strisce pedonali quando un'auto le ha travolte a tutta velocità, senza poi fermarsi per prestare soccorso. La donna, 34 anni originaria di Sassari, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "Cisanello" di Pisa con trauma cranico, trauma toracico e trauma agli arti.Gli altri due ragazzi sono in condizioni meno gravi. Uno è un pugliese di Ostuni (Brindisi), ricoverato adesso all'ospedale di Livorno con trauma cranico: anche lui è stato soccorso in codice rosso e deve essere sottoposto a intervento chirurgico. L'altro 19enne ferito è un marchigiano, originario di Macerata e abitante a Camerino, ed è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale "Versilia". I due 19enni sarebbero studenti universitari a Pisa. L'incidente - su cui sono in pieno corso le ricerche dell'auto pirata da parte della Polstrada - è avvenuto davanti a una discoteca.