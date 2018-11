Spara durante il pignoramento, novantenne uccide il geometra inviato dal Tribunale

Ha ucciso l'ufficiale giudiziario che era andato a pignorare la casa. Un novantenne di Portacomaro d'Asti ha sparato due colpi d'arma da fuoco contro il geometra incaricato dal Tribunale che questa mattina era andato a suonare alla sua abitazione.





Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Asti, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri, quando sono entrati nell'appartamento, hanno trovato il pensionato seduto in loro attesa.



Il geometra è un perito del tribunale e non un ufficiale giudiziario. È stato presumibilmente proprio questo l'equivoco che ha portato l'anziano ex commerciante, preoccupato dalla procedura di pignoramento, a sparare al tecnico che era incaricato solo di fare una perizia preliminare. Ultimo aggiornamento: 14:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA