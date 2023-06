Incisa Scapaccino, uccide la compagna a coltellate e poi tenta il suicidio: 50enne in ospedale ad Asti

Ha ucciso la compagna a coltellate e poi ha tentato di togliersi la vita. L'uomo, circa 50 anni, è stato portato in ospedale ad Asti dal personale del 118. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. L'ennesimo femminicidio si è consumato a Incisa Scapaccino, nell'Astigiano.

Arrestato il compagno

L'uomo, Paolo Riccone, 50 anni, originario dell'Astigiano, lavora come consulente a Roma, è stato arrestato dai carabinieri.

Il sindaco: «Tragedia che ci lascia sgomenti»

«È una tragedia che ci lascia sgomenti. L'intera comunità è senza parole». Sono le prime parole del sindaco di Incisa Scapaccino (Asti), Matteo Massimelli, dopo l'omicidio consumatosi in paese, in una casa di piazza XX Settembre. «La coppia - aggiunge - frequentava poco il paese e in questi anni non aveva mai dato alcun problema. Li conoscevo di vista». Secondo le prime ricostruzioni, la vittima non sarebbe stata originaria dell'Astigiano, mentre l'uomo, Paolo Riccone, 50 anni, lavorava come consulente a Roma.