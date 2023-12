Atleti ternani trionfano alle finali nazionali Csi di padel

Nella categoria maschile Pro, il duo composto da Matteo Macchia e Massimiliano Angelini ha brillato, conquistando il titolo di Campioni Italiani.

Nella categoria maschile Rookie, il pubblico ha assistito a una finale emozionante "rosso-verde". Riccardo Bigi e Federico Corniolo hanno trionfato, superando Daniele Biancifiori e Andrea Nori.

Nella categoria misto, la coppia composta da Letizia Costanzi e Daniele Diomei ha ottenuto il secondo posto.

Asti - Padel, atleti ternani sugli scudi alle finali nazionali che si sono svolte in questo fine settimana ad Asti. Finali che hanno visto emergere come protagonista il Comitato ternano con prestazioni eccezionali e la conquista di prestigiosi titoli. Con ben quattro categorie in gioco, tra cui due maschili, femminile e misto, il Comitato di Terni ha presentato otto coppie pronte a sfidare i migliori giocatori provenienti da ogni angolo d'Italia.