Bastona i suoi cani con l'ombrellone in spiaggia, uno reagisce e lo azzanna al volto: 35enne in ospedale. Choc a Palermo

Stava prendendo a bastonate i suoi due cani, un barboncino e un chow chow, quando quest'ultimo ha reagito attaccandolo. Un uomo di 35 anni è stato portato all'ospedale Civico di Palermo ed è ricoverato in prognosi riervata nel reparto di Chirurgia maxillofacciale. L'episodio è avvenuto lunedì 5 settembre sulla spiaggia Marinella di Porto Empedocle.

Picchiava i cani con l'ombrellone

Alcuni testimoni che erano presenti in spiaggia hanno raccontato di aver visto l'uomo picchiare i cani con l'asta dell'ombrelone. Poco dopo uno dei due animali, il chow chow, ha reagito scagliandosi contro il padrone, facendolo cadere a terra e poi azzannandogli il volto. Alcuni bagnanti sono intervenuti per separare l'animale dall'uomo, che ha comunque riportato morsi profondi ed è stato portato all'ospedale di Palermo in elicottero dopo larrivo dei sanitari del 118.

Secondo alcuni testimoni, l'attacco del chow chow si sarebbe scatenato nel momento in cui l'uomo ha colpito l'altro cane, il barboncino.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato di Porto Empedocle che sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. È possibile che l'uomo venga anche denunciato per maltrattamento di animali.

Cacciatore uccide il suo cane ferito per non pagare le cure: Tosca era stata investita da un'auto

Cane investito e ucciso da un motociclista, multato il padrone: l'animale non aveva il guinzaglio