La Benacquista saluta il pubblico con una sconfitta contro Agrigento

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket saluta il suo pubblico con una sconfitta, battuta 77 a 81 dalla Moncada Energy Agrigento nella penultima gara della fase salvezza, l'ultima disputata in casa a Cisterna. L'assenza di una vera posta in palio si percepiva subito fin dall'inizio del match, con entrambe le squadre non particolarmente aggressive dal punto di vista difensivo. Tant'è che nel primo quarto i falli erano appena 5, a differenza dei tiri tentati dai due quintetti. Ne beneficiava così il risultato, pari a 22 a 17 per i padroni di casa al temine dei 10 minuti iniziali di cui ben 7 firmati da Mayfield, sempre particolarmente ispirato conto Agrigento. Tante seconde linee per Latina anche nella frazione successiva, anche viste le numerose assenze per infortunio, con il classe 2004 Rapetti e il 2005 Spadon nuovamente in campo in avvio del secondo quarto. Stessi interpreti, stesso spartito, con le triple sparate da una parte e dall'altra che facevano salire a 6 le distanze tra le squadre a 5 minuti dall'intervallo, rimaste le stesse all'ultimo time-out prima di tornare negli spogliatoi.Tuttavia, un inatteso mini-break messo a segno dai siciliani permetteva loro di mettere la freccia e superare la Benacquista, improvvisamente ritrovatasi ad inseguire sul 39-49 alla pausa lunga. Un tentativo di fuga, quello degli isolani, proseguito anche una volta tornati sul parquet dopo il break, che trovava però le resistenze dei pontini. Malgrado i tanti canestri messi a referto dagli ospiti, infatti, i ragazzi di coach Sacco riuscivano ad accorciare le distanze ad appena 4 punti a 180 secondi dal termine del terzo quarto. Trascinati da un redivivo Amo, strigliato dall'allenatore pesarese nel post-partita dell'ultima gara e che, dopo ieri, sembra aver toccato le corde giuste per tirare fuori il meglio dal numero 5 , i nerazzurri riuscivano così nel controsorpasso, reso possibile dalla tripla del canterano Spadon, acclamato dal pubblico di casa e a quota 5 punti sulle ali dell'entusiasmo. Pertanto, a 10 minuti dal fischio finale, Latina era nuovamente avanti sul 66-58, un margine di 8 lunghezze da difendere nel corso dell'ultima frazione. Tuttavia, anche questa volta Agrigento riusciva non solo a riprendere i padroni di casa sul 67 pari, ma anche a mettere il muso avanti di un possesso pieno. Una distanza rimasta uguale fino a 3 giri di orologio dalla fine della gara, quando il quintetto di coach Sacco acciuffava nuovamente il pareggio sul 77 pari. Tuttavia, il canestro dalla media di uno scatenato Cohill, a quota 28 personali, indirizzava definitivamente la partita, con Latina che non riusciva a sfruttare i 27 secondi rimasti prima che l'arbitro decretasse conclusa la sfida.Benacquista Assicurazioni Latina - Moncada Energy Agrigento 77-81 (22-17, 17-30, 24-11, 14-23)Benacquista Assicurazioni Latina: Cicchetti 12 (4/8, 0/2), Moretti 11 (5/12, 0/0), Amo 11 (1/4, 3/7), Mayfield 11 (1/2, 1/2), Alipiev 9 (3/6, 1/4), Romeo 8 (3/6, 0/3), Borra 8 (4/6, 0/1), Spadon 5 (1/3, 1/1), Rapetti 2 (1/1, 0/0), Collazo 0 (0/0, 0/0), Parrillo 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 41 11 + 30 (Moretti 10) - Assist: 16 (Cicchetti, Romeo 4)Moncada Energy Agrigento: Cohill 28 (7/10, 4/5), Sperduto 11 (0/1, 3/9), Chiarastella 8 (2/2, 1/2), Polakovich 7 (3/5, 0/0), Peterson 6 (2/5, 0/0), Ambrosin 5 (1/2, 1/3), Morici 5 (1/2, 1/3), Traore 5 (1/1, 1/3), Caiazza 3 (0/5, 1/8), Fabi 3 (0/0, 1/3), Meluzzi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Polakovich 8) - Assist: 20 (Cohill, Morici, Caiazza 5).